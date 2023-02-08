Последнее обновление: 08.02.2023 18:00

Количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения превысило 11 тысяч человек

В Турции и Сирии продолжаются поиски жертв сильного землетрясения 6 февраля. По последним данным, жертвами стихии стали более 11200 человек в обеих странах, сообщает BBC.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что число погибших в результате землетрясения в понедельник достигло 8754 человек. В сочетании с 2470 известными случаями смерти в Сирии общее официальное число погибших составляет 11224 человека.

Тем временем Всемирная организации здравоохранения предупреждает, что число жертв может резко возрасти, а катастрофа может затронуть более 23 миллионов человек.

Как сообщается, родственники жертв, вооруженные кирками и ломами, присоединились к спасательным работам в одном из наиболее пострадавших турецких городов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил трехмесячное чрезвычайное положение в 10 провинциях, наиболее пострадавших от землетрясения. Страны со всего мира направляют помощь спасателям. Беларусь также направила в Турцию спасателей, а в Сирию гумпомощь.



<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование