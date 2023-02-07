Последнее обновление: 07.02.2023 19:56

Власти Брестской области разрешили вывоз еды в Польшу сверх нормы

Власти Брестской области разрешили физлицам вывозить в Польшу продукты питания для личного пользования сверх норм, установленных Совмином РБ.

"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2022 года № 224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Республику Польша в срок по 31 декабря 2023 года", - говорится в решении облисполкома №43 от 30 января 2023 года.

Ранее аналогичные решения были приняты Гродненским и Витебским облисполкомами.

Совмин запретил физлицам вывозить за пределы ЕАЭС более 2 кг пшеничной муки, 1 кг гречневой, рисовой, манной и овсяной круп, макаронных изделий, соли и сахара, 1 л растительного масла, трех банок мясных, молочных и рыбных консервов, за исключением консервов для детского питания.

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