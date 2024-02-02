Последнее обновление: 02.02.2024 10:52

Власти Витебской области разрешили вывоз продуктов в Латвию и Литву сверх норм

Витебский облисполком продлил до конца года разрешение на вывоз продуктов питания для личного потребления в Латвию и Литву сверх норм, установленных Совмином РБ норм.

"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами … товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совета министров Республики Беларусь от 12 апреля 2022 года №224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Латвийскую Республику, Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2024 года", - говорится в решении облисполкома №45 от 26 января 2024 года.

Ранее Гродненский облисполком продлил разрешение на вывоз продовольствия в Литву и Польшу сверх установленных норм.

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