США трижды не смогли обнаружить китайские шпионские аэростаты во времена Трампа

Высокопоставленный американский генерал, ответственный за поражение китайского шпионского аэростата, заявил, что военные до 28 января не обнаруживали шпионских аэростатов, и назвал это "пробелом в осведомленности".

Пентагон заявил, что китайские шпионские воздушные шары ненадолго пролетали над Соединенными Штатами по меньшей мере трижды во времена администрации президента Дональда Трампа и один раз - во времена президента Джо Байдена, сообщает Reuters

Генерал ВВС США Глен Ван Герк, глава Североамериканского командования воздушно-космической обороны и Северного командования, заявил, что последний воздушный шар был высотой 60 метров.

Он не предоставил подробностей о предыдущих воздушных шарах, в том числе о том, где именно над Соединенными Штатами они пролетали.

"Я скажу вам, что мы не обнаружили этих угроз, и это пробел в осведомленности", - сказал Ван Герк.

Ван Герк добавил, что американская разведка определила предыдущие полеты постфактум на основе "дополнительных средств сбора" разведывательной информации, не уточнив, был ли это кибершпионаж, перехват телефонных разговоров или человеческие источники.

Истребитель ВВС США сбил предполагаемый китайский шпионский аэростат у побережья Южной Каролины в субботу, через неделю после того, как он впервые вошел в воздушное пространство США и спровоцировал драматическую - и публичную - шпионскую сагу, которая ухудшила китайско-американские отношения.

Ван Герк не исключил, что на воздушном шаре могла быть взрывчатка, но сказал, что не имеет никаких доказательств этого. Этот риск, однако, был фактором, который повлиял на его решение сбить шар над открытой водой.

В миссии участвовали несколько истребителей и самолетов-заправщиков, но только один - истребитель F-22 с авиабазы Лэнгли в Вирджинии - произвел выстрел в 14:39, использовав одну сверхзвуковую ракету AIM-9X с тепловым наведением, класса "воздух-воздух".

Ван Герк сказал, что обломки были собраны с территории размером примерно 1500 на 1500 метров, и несколько военных кораблей помогали собирать их.

Береговая охрана США заявила в понедельник, что вводит временную зону безопасности в акватории возле Серфсайд-Бич, Южная Каролина, в районе, где был сбит воздушный шар.