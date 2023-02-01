Последнее обновление: 01.02.2023 18:00

В Беларуси началась эксплуатация российского комплекса "Искандер"

В Беларуси началась самостоятельная эксплуатация российского комплекса "Искандер".

Белорусские военнослужащие прошли обучение в РФ, "укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военнослужащими, проходящими службу по контракту", - говорится в сообщении Минобороны.

Начальник ракетных войск и артиллерии ВС Беларуси Руслан Чехов отметил, что ракетным войскам не хватало "средств огневого поражения комплекса, способного выполнять задачи на дальности более 300 км".

В Беларуси сейчас находится "достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу", добавил он.

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