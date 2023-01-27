ЕС открыл в Польше энергетический хаб для экстренной помощи Украине

Еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг открыли новый энергетический хаб ЕС rescEU, который будет служить логистическим центром для оказания экстренной энергетической помощи Украине. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской службы внешних дел.

Хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.

"Этот хаб будет использоваться для доставки электрогенераторов в Украину, помогая стране поддерживать поставку электроэнергии в разгар умышленных российских атак по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

На покупку генераторов для хаба уже выделили €114 млн, а на первом этапе в Украину планируют доставить 1000 новых генераторов.