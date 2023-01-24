Зеленский ответил Лукашенко по поводу "пакта о ненападении"

Зеленский ответил на заявления Лукашенко по поводу "пакта о ненападении".

"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Украина не планировала ранее и не планирует сейчас нападать на Беларусь и считает важным, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и не вступила в развязанную Россией позорную войну", - заявил Зеленский в ходе совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции в Киеве.

На вопрос о том, действительно ли Украина предлагала Беларуси так называемый "пакт о ненападении", он отметил: "Все, что Украина официально предлагает, вы все это слышите".

По мнению Зеленского, большинство населения Беларуси, большинство военных независимой Беларуси, "которые являются военными именно в Беларуси", не хотят нападать и идти силой, с оружием против украинцев.

"Поэтому, конечно, мы будем очень удивлены, если на этом направлении пойдет наступление... именно белорусскими войсками", - подчеркнул президент.

В то же время в отношении российских войск, которые, по его словам, "могут оказаться на любой территории любого государства, потому что они считают, что у них такой "военный Шенген", Зеленский подчеркнул, что все зависит "от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать военных, вооруженных людей на свою независимую территорию".

"Поэтому вызов такой может быть, как вы сказали, наша задача и задача всем военным поставлена: готовиться к любым вызовам", - ответил он на вопрос, могут ли российские войска пойти с белорусского направления против Украины.

В то же время президент выразил уверенность, что даже в случае гипотетического наступления там враг успеха иметь не будет.

Сегодня Лукашенко заявил о предложении Украины заключить "пакт о ненападении".