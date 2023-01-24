Последнее обновление: 24.01.2023 14:26

Власти Беларуси создают комиссию для работы с желающими вернуться на родину

В Беларуси создают комиссию для работы с желающими вернуться на родину. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Швед.

"Принято принципиальное решение: будет создана межведомственная комиссия, которую возглавит генеральный прокурор. В состав этой комиссии будут включены представители общественности, депутатского корпуса, должностные лица государственных органов.

Те, кто находится за рубежом, желает вернуться на родину, но чего-то опасается, будут иметь возможность обратиться (информация будет размещена во всех средствах массовой информации) в комиссию и получить соответствующие разъяснения - о возможности вернуться, о наличии либо отсутствии каких-то претензий со стороны государственных органов к этому конкретному лицу", - рассказал Швед.

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