Украина отправила в этом году в Африку более 194 тысяч тонн зерна

С начала года Украина отправила в Африку 194,4 тыс. тонн агропродукции на 8-ми судах, из которых - 46,5 тыс. тонн пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что на днях из порта "Черноморск" вышло четвертое судно в рамках инициативы Grain from Ukraine. AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тыс. т пшеницы, а оттуда украинское зерно будет направлено в Эфиопию. Всего в Эфиопию, которая находится на грани голода, Украина уже доставила 238,3 тыс. т пшеницы.

За последние семь дней в рамках "зернового коридора" Украина отправила 871 тыс. т агропродукции. Кукурузы экспортировано 387 тыс. т, пшеницы - 287 тыс. т.

Больше всего агропродукции с начала работы "зерновой инициативы" поехало в Африку в октябре 2022 года. Тогда было загружено 25 судов, общий тоннаж составил 571,4 тыс. т агропродукции.

Всего с 1 августа из украинских морпортов вышло 673 судна с 18,4 млн т украинской агропродукции.

В министерстве отмечают, что за последнюю неделю суточное количество выходов судов из украинских портов не увеличилось. До сих пор наблюдается самый низкий показатель за все почти 6 месяцев работы коридора - 2-3 судна в сутки. Основная причина этому - искусственное препятствование работе "зерновой инициативы" со стороны российских инспекторов.