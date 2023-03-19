Россия через Беларусь уведомила Украину о продлении зерновой сделки на только 60 дней

Россия через Беларусь уведомила Украину о том, что продлевает зерновую сделку на только 60 дней, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать. Но все же украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также генсек ООН", - заявила Захарова, передает ТАСС.

Захарова сопроводила публикацию ссылкой на Telegram-канал "Дипломатический источник", где опубликовано письмо посольства России в Беларуси, адресованное посольству Украине в этой стране. В письме сообщается, что российская сторона не против продления зерновой сделки на 60 дней. Документ датирован 13 марта 2023 года.

Ранее о продлении зерновой сделки на 120 дней сообщили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и турецкий телеканал Haberturk. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик точных сроков не называли.