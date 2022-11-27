Инициатива "Зерно из Украины" собрала $150 млн для стран Африки и Азии

Продовольственная инициатива Украины Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), направленная на преодоление зернового кризиса в беднейших странах, на первом саммите собрала $150 миллионов из более чем 20 стран-участниц и ЕС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю учредительного саммита зерновой инициативы Grain from Ukraine, сообщает Укринформ.

"Grain from Ukraine - один из самых больших вкладов в глобальную стабильность. Сейчас более 20 государств и Европейский Союз принимают финансовое участие в этой инициативе, еще более 10 государств готовятся присоединиться. По состоянию на сегодняшний день на первом учредительном саммите мы уже собрали около $150 миллионов", - сказал он и пригласил присоединиться к гуманитарной инициативе другие государства, а также социально ответственный бизнес.

Суть инициативы - отправить 60 судов с зерном из украинских портов в страны, где больше всего сказывается продовольственный кризис, в частности, в Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кению и Йемен.

"Каждый корабль с зерном, отправленный из Украины в рамках инициативы, обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек. В свою очередь, 60 кораблей дадут гарантию продовольственной безопасности для миллиона человек в год", - сказал президент.

Также он подчеркнул, что критическая ситуация с продовольствием в странах Африки произошла из-за сознательной блокировки Россией экспорта зерна из украинских портов.