Госпогранкомитет РБ жалуется на провокации со стороны Украины

Украина на всем участке границы с Беларусью активно осуществляет провокационные действия: повреждение пограничной инфраструктуры, оскорбления и оказание психологического давления на белорусских пограничников, демонстративные действия, в том числе с использованием оружия, звуковой аппаратуры, лазеров и листовок.

В 2022 году на южных рубежах зафиксировано 88 таких фактов. Такая информация была озвучена главой Госпогранкомитета РБ Анатолием Лаппо на докладе у Лукашенко.

По данным ведомства, сегодня вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины общей численностью около 23,5 тысяч человек. Наиболее многочисленные из них воинские формирования сосредоточены в Украине – 17,2 тыс. и в Польше – 3,7 тыс.

«… вдоль наших рубежей продолжает возводиться «железный занавес» не только из стационарных инженерных сооружений и заграждений, но и минных полей на южном направлении. По состоянию на 1 января текущего года возведено свыше 980 км инженерных заграждений различного типа, из них: Польшей – 202 км, Литвой – 553 км, Латвией – 86 км, Украиной – 141 км», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала российского вторжения в Украину (с 24 февраля) зафиксированы 463 полета беспилотников вдоль государственной границы Беларуси.