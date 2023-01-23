Самолет Ryanair сел в Афинах в сопровождении F-16 после сообщения о бомбе

Самолет Boeing 737 ирландского лоукостера Ryanair, летевший из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту Афин после сообщения о бомбе на борту.

Boeing, на борту которого находились 192 человека, вылетел в Афины из польского города Катовице. В 17:40 самолет сел в греческой столице. После этого началась эвакуация пассажиров, самолет проверят на наличие опасных предметов.

Сообщение о бомбе поступило в тот момент, когда самолет находился над Словакией. Отмечается, что самолету было приказано изменить маршрут и лететь над морем, как того требуют протоколы безопасности для подобных ситуаций. Кроме того, для сопровождения лайнера в небо поднимались венгерские и греческие истребители F-16, а в аэропорт перебросили силы специального назначения.

Отмечается, что истребители вернулись на базу после приземления пассажирского лайнера. Для самолета из Катовице в аэропорту была выделена специальная зона.

В мае 2021 года самолет компании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс был принудительно посажен в аэропорту Минска по требованию белорусских властей. После посадки власти страны задержали летевшего этим рейсом основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Формальным поводом для принудительной посадки самолета режим Лукашенко использовал фейковое сообщение о бомбе на борту. Оно появилось уже после того, как самолет вынудили изменить курс.

Чтобы заставить экипаж подчиниться требованиям Минска, белорусские власти подняли в небо военный истребитель.