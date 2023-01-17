Последнее обновление: 17.01.2023 18:00

Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении экс-посла Владимира Астапенко

Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении экс-посла Владимира Астапенко. Об этом сообщило ведомство.

Ему инкриминировано «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».

По версии властей, сумма причиненного ущерба превысила 6,9 тыс. рублей в эквиваленте.

«По уголовному делу с согласия генерального прокурора Республики Беларусь проводится специальное производство. В отношении Астапенко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

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