Польша уже передала Украине более 260 танков Т-72

Варшава уже передала Киеву более 260 танков Т-72 различных модификаций. Об этом во время дискуссионной панели "На защите Европы" в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда.

“Есть две причины: во-первых, Германия является частью НАТО, и если несколько союзников выражают готовность передать свои танки Украине, то это важный момент. Во-вторых, давление немецкой политической сцены и общественного мнения растет, поэтому я надеюсь, что все эти элементы приведут к этому очень важному решению”, - отметил Дуда, которого цитирует Укринформ.

Он подчеркнул, что военная помощь Киеву является ключевым элементом для разрешения сложной ситуации на востоке Украины.

"Если мы и дальше будем присылать большое количество современного оружия для защитников Украины, то у украинцев будет потенциал для того, чтобы остановить Россию", - подчеркнул президент Польши.

Он напомнил, что несколько дней тому назад объявил о решении Варшавы передать Украине роту танков Leopard 2 Украине – "около 14 танков".

“Но мы стараемся организовать большую поддержку для Украины. Следовательно, мы надеемся, что появится несколько союзников, которые передадут Украине танки Leopard 2, Сhallenger из Великобритании”, - подчеркнул президент Дуда.

Он выразил надежду, что производитель немецких танков также примет участие в реализации проекта о предоставлении военной помощи Украине.

Глава польского государства отметил, что Варшава оказывает значительную военную помощь Украине. По его словам, этой военной помощи Киеву уже предоставлено на более 2 млрд долл., что является огромными средствами для Польши. Он сообщил, что в начальной фазе войны Польша передала Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые на то время были в польской армии. Кроме того, Варшава передала Украине значительное количество самоходно-артиллерийских установок Krab и более 260 танков Т-72 разных модификаций. Он констатировал, что решение о передаче танков принималось в марте прошлого года немедленно, поскольку в начале войны Украина в них очень нуждалась. Для Польши это был сложнейший процесс, поскольку эти танки не были на складах, а на вооружении польской армии.

Польша недавно дала согласие на передачу Украине роты танков Leopard 2. Для их передачи Украине необходимо согласие Германии.