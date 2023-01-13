Последнее обновление: 13.01.2023 17:59

ЕС открыл в Швеции первую стартовую площадку для спутников

Европейские чиновники и шведский король Карл XVI Густав торжественно открыли первый в ЕС материковый орбитальный пусковой комплекс. Об этом пишет Associated Press.

Новый объект в космическом центре Esrange вблизи города Кируна должен дополнить нынешние пусковые возможности ЕС во Французской Гвиане.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что малые спутники имеют решающее значение для отслеживания стихийных бедствий в режиме реального времени и, на фоне войны России в Украине, помогают гарантировать глобальную безопасность.

Запуск первого спутника ожидается в следующем году.

По данным Шведской космической корпорации (SSC), общее количество спутников может достичь 100 000 к 2040 году по сравнению с нынешними 5000 эксплуатируемых спутников.



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