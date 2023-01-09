Китайские ученые разработали способный летать «вечно» беспилотник

Ученые Северо-Западного политехнического университета (NPU) Китая заявили о разработке беспилотника с лазерным приводом, способного находиться в полете в течение длительного времени. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Профессор Ли Сюэлун и его коллеги из NPU предложили оснастить беспилотник модулем, который способен преобразовывать энергию света в электричество и дистанционно заряжать дроны, позволяя последним удерживаться в воздухе сверхдлительное время.

Исследовательская команда заявила, что провела три полевых испытания: контрольный полет в помещении, дневной и ночной полеты на открытом воздухе. Дроны успешно работали во всех сценариях.

Команда пока не раскрывает подробностей о дальности действия системы и эффективности фотоэлектрического преобразования, поскольку эти сведения могут быть использованы в военных целях. Анимированная иллюстрация, представленная в докладе ученых, демонстрирует, что с «лазерным» двигателем дрон может подниматься на высоту небоскреба.

Беспилотники широко используются в военных, сельскохозяйственных и коммерческих целях. И если их ограничения по выносливости удастся преодолеть, они откроют миру много новых возможностей, отмечают ученые. Они ожидают, что «вечно летающие» дроны будут активно использоваться при управлении дорожным движением, патрулировании с целью обеспечения безопасности, спасении при стихийных бедствиях, в бесконтактной логистике и так далее.