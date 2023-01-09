В столице Бразилии до конца месяца ввели чрезвычайное положение. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, причиной стали беспорядки, вызванные сторонниками экс-президента Жаира Болсонару, которые вышли на протесты против действующего главы государства и ворвались в правительственные здания.

Президент Лула да Силва пообещал наказать протестующих, а Верховный суд Бразилии приказал военным в течение 24 часов ликвидировать все лагеря сторонников экс-президента.

К настоящему времени беспорядки прекратились. Представитель столичного Федерального округа Рикардо Каппелли сообщил, что ситуация в регионе и столице контролируемая. Госучреждения возобновят работу в ближайшие часы.