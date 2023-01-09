Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1

Американская компания Microsoft с 10 января прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1. Об этом сообщается в блоге компании.

«10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться», - говорится в сообщении.

Компания рекомендует обновить устройства под управлением Windows 8.1 до более актуального и поддерживаемого выпуска Windows.

Если устройство не соответствует техническим требованиям для запуска текущего выпуска Windows, рекомендуется заменить его на устройство, поддерживающее Windows 11.

«Корпорация Microsoft не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности (ESU) для Windows 8.1. Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию», - говорится в заявлении.