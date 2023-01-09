Болсонару осудил сторонников за беспорядки в Бразилии

Массовые беспорядки, произошедшие в столице Бразилии, не имеют ничего общего с демократией заявил бывший президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Мирные демонстрации, в форме закона, являются частью демократии. Однако грабежи и вторжения в общественные здания, как это произошло сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, выходят за рамки этого правила», - заявил Болсонару в Twitter.

Сторонники бразильского ультраправого экс-президента Жаира Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла оттеснить демонстрантов. Протестующие разбили окна, а другие добрались до зала заседаний Сената.

Местные СМИ сообщили, что через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков. Впоследствии бразильские правоохранительные органы смогли вытеснить протестующих из здания парламента.

В свою очередь, советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США решительно осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии.

"Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии является непоколебимой. Бразильскую демократию не поколеблет насилие", - написал Салливан в Twitter.

Бразильская полиция задержала более 400 человек за участие в беспорядках в столице, сообщил губернатор Федерального округа Ибанейс Рош.

"Хочу сообщить, что уже арестовано более 400 человек, которые заплатят за свои преступления. Мы продолжаем работать над установлением всех остальных лиц, участвовавших в этих террористических актах, произошедших сегодня днем в Федеральном округе. Мы продолжаем работать над тем, чтобы порядок был восстановлен", - отметил он.