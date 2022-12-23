Нацбанк РБ установил показатели стандартного риска по кредитам на январь 2023 года

Национальный банк Беларуси установил значения расчетных величин стандартного риска на январь 2023 года, понизив их по сравнению с декабрьскими показателями.

В январе 2023 года для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных) РВСР установлена на уровне 13,77% годовых (с 12 сентября 2022 г она была установлена на уровне 20,80%), что на 1,05 процентных пункта ниже декабрьской РВСР.

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в январе 2023 года составит 18,24% (с 12 сентября она составляла 23,33% годовых), что лишь на 0,16 процентных пункта ниже декабрьского показателя.

Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, приостановленное в марте 2022 г в связи с высокой неопределенностью на рынке. Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого е приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.