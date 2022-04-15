ЦБ России не будет применять повышенный коэффициент риска по кредитам для Беларуси

В связи с изменением страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств для России и Беларуси Центробанк России исключит применение коэффициента риска 150% по требованиям в рублях и валюте к кредитным организациям указанных стран при расчете нормативов по стандартному подходу.

Коэффициент риска 150% также не будет применяться по требованиям к Беларуси и Национальному банку республики на фоне снижения рейтинга долгосрочной кредитоспособности (в рамках стандартного и финализированного подходов), говорится в сообщении российского регулятора.

Эта мера, которая будет действовать до 31 декабря 2022 года, снизит давление на капитал банков-кредиторов, поддержит межбанковское кредитование, а также позволит продолжить операции с инструментами суверенного долга республики Беларусь.

Одновременно при расчете величины рыночного риска по долговым ценным бумагам российских банков будет сохранено применение коэффициента риска 8% (соответствует коэффициенту риска 100% в целях расчета кредитного риска). К облигациям российских банков, в отношении которых применяются повышенные коэффициенты при расчете кредитного риска, по-прежнему будет применяться коэффициент риска 12%.