Нацбанк РБ: Объем сведений в кредитном отчете будет зависеть от цели его получения

Состав сведений, включаемых в кредитный отчет для предоставления пользователю, будет зависеть от цели получения отчета.

Соответствующие изменения внесены в Инструкцию о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

«Так, кредитный отчет, запрашиваемый пользователем для заключения кредитного договора, может содержать больше сведений, чем кредитный отчет, запрашиваемый для целей, не связанных с возникновением денежных обязательств», - говорится в комментарии регулятора.

Кроме того, с 1 сентября 2023 г. источники формирования кредитной истории будут предоставлять информацию о кредитной сделке в Кредитный регистр на следующий рабочий день после ее заключения. Сейчас такая информация предоставляется в течение трех рабочих дней.