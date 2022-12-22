Доллар продолжает рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 декабря 2022 года белорусский рубль укрепляется к российскому рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 4,02 копейки или 1,49% до 2,7327 рубля при объеме торгов $1,2 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 2,81 копейки или 0,73% до 3,8000 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 0,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 5,09 копейки или 1,32% до 3,9092 рубля за 10 юаней при объеме торгов 45,3 млн. юаней.