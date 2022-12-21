Доллар продолжает рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 21 декабря 2022 года белорусский рубль укрепляется к российскому рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,32 копейки или 1,25% до 2,6927 рубля при объеме торгов $2,3 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,56 копейки или 0,91% до 3,8237 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 128,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 3,73 копейки или 0,98% до 3,8524 рубля за 10 юаней при объеме торгов 39,4 млн. юаней.