Доллар вырос на 6,48 копейки на открытии торгов БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 декабря 2022 года белорусский рубль укрепляется к российскому рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 6,48 копейки или 2,5% до 2,6569 рубля при объеме торгов $5,5 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 8,41 копейки или 2,14% до 3,8493 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 83 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 12,8 копейки или 3,48% до 3,8044 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3,6 млн. юаней.