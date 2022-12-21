Беларусь будет ежегодно получать от России около $610 млн. бюджетных трансфертов (Обновлено)

Россия будет ежемесячно предоставлять Беларуси бюджетные трансферты на сумму порядка $610 млн долларов ежегодно.

Такие цифры указаны в финансово-экономическом обосновании к договору между Россией и Беларусью об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, который был сегодня ратифицирован Госдумой РФ.

Договор также предусматривает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов России и Беларуси, расходы на создание, внедрение и сопровождение которой, включая создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, составляют до 4,028 млрд российских рублей, в том числе в 2022 году - до 2,921 млрд рублей, в 2023-2025 годах до 369 млн рублей ежегодно.

Договор предусматривает гармонизацию налогового законодательства обеих стран в сфере налогового администрирования: приведение законодательства по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) в соответствие с положениями договора, в частности, закрепляются размеры минимальных налоговых ставок, перечень освобождений и льгот по косвенным налогам.

Предусматривается создание коллегиального органа - Наднационального налогового комитета, основной функционал которого заключается в координации сторон по реализации договора.

Договор был подписан 3 октября 2022 года в Москве. Нижняя палата парламента РБ ратифицировала этот договор 20 декабря 2022 года, верхняя - 21 декабря 2022 года..