Последнее обновление: 20.12.2022 16:09

Нижняя палата парламента РБ ратифицировала договор с РФ о косвенных налогах

Нижняя палата парламента РБ в одном чтении приняла проект закона о ратификации Договора с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам».

Договором предусматривается регулирование налоговых освобождений, льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС), определение перечня обязательств, облагаемых НДС по нулевой ставке, установление ставок акцизов на товары и перечня товаров, подлежащих обложению акцизами, освобождений и льгот по уплате акцизов.

В соответствии с Договором стороны ежегодно, до 1 января следующего года, приводят свое налоговое законодательство в соответствие с положениями Договора.

Договором предусматривается создание Наднационального налогового комитета, который может принимать решение, на основании которого стороны в течение 18 месяцев могут внести изменения в национальные законодательства и Договор.

В соответствии с Договором стороны создают Интегрированную систему администрирования косвенных налогов. Информации, необходимой и достаточной для функционирования данной системы, обеспечивается статус налоговой тайны.

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