Беларусь подпишет с Россией договора в сфере налогообложения и грузоперевозок

Лукашенко указами №314 и №315 одобрил проекты соглашений с Россией о сотрудничестве в области развития перевозок грузов через транспортные коридоры и об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

«Одобрить проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации..», - говорится в указе №314 от 9 сентября 2022 года.

На подписание данного соглашение уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций РБ.

"Одобрить проект договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Уполномочить министерство финансов на проведение переговоров по проекту договора, подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - - говорится в указе №315 от 9 сентября 2022 года.