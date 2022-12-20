В Эстонии подписан закон об образовании на эстонском языке

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон о переводе дошкольного и школьного образования на эстонский язык, сообщает ERR.

Закон, который закрепляет эстонский как язык учебного процесса в школах и детсадах, парламент принял 12 декабря.

Документ предусматривает, что в 2024-2025 учебном году на эстонский язык перейдут детские сады, а также 1-й и 4-й классы. В гимназии и среднем профессиональном образовании доля неэстонского языка может составлять до 40% к 2029-2030 учебному году.

В 12-х классах школы обучение полностью на эстонском языке должно быть организовано к 2032-2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.

Квалификационное требование к работникам сферы образования дополнено требованием о владении государственным языком, в соответствии с которым с 2024 года учитель должен знать эстонский язык на уровне С1.

Кроме того, с 2024-2025 учебного года для учебной и воспитательной деятельности на неэстонском языке будет необходимо разрешение правительства. Правительство по ходатайству решения городских властей может сделать исключение на один год.

Закон предусматривает возможность использования другого языка наряду с эстонским или вместо эстонского в отношении определенных групп - например детей с особыми образовательными потребностями, а также когда родной язык ученика не является языком обучения.