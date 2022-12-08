ISW: Путин готовит Россию к долгой империалистической войне

В своей очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW) анализирует последнее выступление Путина на заседании Совета по правам человека в среду.

В частности Путин заявил, что война в Украине – это "длительный процесс", и его результатом должно стать приобретение новых территорий. "Путин провел выгодные параллели между собой и русским царем Петром I, отметив, что теперь Россия контролирует Азовское море, за которое также воевал Петр Великий", - отмечают американские эксперты.

"Упоминание российской имперской истории открыто позиционирует нынешние цели Путина в Украине как явно империалистические и все еще максималистские, - сказано в сводке. - Путин готовит внутреннюю российскую аудиторию к долгой утомительной войне в Украине, которая нужна для захвата новых украинских территорий", передает BBC.

Кроме того, американские эксперты обращают внимание на первое за последние три недели применение в Украине дронов иранского производства "Шахед". Украинские военные заявили, что армия РФ снова использовала их в ночь на среду для ударов по нескольким городам, в том числе Днепру, Киевской области, Полтавской, Житомирской и Запорожской областям.

"Российские силы, вероятно, модифицировали дроны для применения в условиях более холодной погоды и, скорее всего, в ближайшие недели все чаще будут их использовать для ударов по украинской критической инфраструктуре", - пишут в связи с этим эксперты ISW.

Ранее украинские военные предполагали, что России пришлось приостановить использование дронов иранского производства, поскольку они не пригодны к использованию в холодную погоду. Теперь, вероятно, армии РФ удалось решить эту проблему.

"ISW ранее сообщал, что российским военным приходится все больше полагаться на произведенные в Иране системы из-за истощения арсенала российского высокоточного оружия", - пишут эксперты американского института.