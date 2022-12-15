Лукашенко страшно от ужасающего положения белорусского спорта

Лукашенко назвал ужасающим состояние белорусского спорта, добавив, что наихудшая ситуация наблюдается в тех видах спорта, которым оказывается наибольше внимание.

«…я иногда задаюсь вопросом: а что здесь развивать, у нас чего не хватает для того, чтобы наши команды, наши спортсмены выступали на самом высоком уровне? В ходе этого совещания я хотел бы от вас услышать, чего вам не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей. Мы когда-то это имели. Когда не было вообще никаких спортивных сооружений, можно сказать», - возмутился сегодня Лукашенко на совещании.

"Идет чемпионат мира. Я что-то… не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, - мне просто страшно становится". – признался он.

"Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас (речь о министре спорта и туризма Сергее Ковальчуке), я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там. Я про вице-премьера не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера. Ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, вот прошло время, немало лет, а если год за два, знаешь, сколько, ну и где эти результаты?", - негодовал Лукашенко.

Он также обратил внимание на результаты футбольной команды "Динамо-Минск": "Какие медали взяло в этом году (в чемпионате Беларуси)? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил: займитесь, и я вам дал деньги".

«…вы говорите мне про санкции. Так если тебя давят, я в спорте так это понимаю, то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания, тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так?", - расстроился пенсионер.