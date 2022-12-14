В Польше хотят принять изменения в скандальный закон о Верховном суде до конца года

В Сейме Польши зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон о Верховном суде, что является одним из требований Еврокомиссии для разблокирования средств Национального плана восстановления Польши из Фонда восстановления ЕС.

Принять изменения в закон планируют еще до конца года, сообщает Укринформ.

Законопроект об изменениях в закон о Верховном суде был зарегистрирован в Сейме и опубликован на сайте нижней палаты польского парламента в ночь на среду.

Представитель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Рафал Бохенек отметил, что в среду маршалок Сейма Элжбета Витек соберет на консультации лидеров всех парламентских фракций и групп, чтобы выработать общую позицию и проголосовать за этот законопроект.

В июне Еврокомиссия утвердила Национальный план восстановления Польши, предусматривающий выделение 23,9 млрд евро дотаций и 11,5 млрд евро займов в рамках Фонда восстановления ЕС. Однако ЕК не начала выплачивать эти средства Варшаве, ставя это в зависимость от изменений в судебной системе.

Министр по европейским вопросам в правительстве Польши Шимон Шинковський вел Сеньк заявил во вторник, что главное изменение в этом законопроекте будет касаться передачи рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей от Палаты профессиональной ответственности Верховного суда в Высший административный суд РП.

Как сообщалось, в 2017 году правящее большинство в Сейме РП внесло изменения в закон о Верховном суде. Они предусматривали, в частности, создание Дисциплинарной палаты, что было негативно воспринято в судейской среде Польши и на Западе.

В 2018 году Еврокомиссия начала в отношении Польши процедуру защиты независимости Верховного суда от вмешательства политиков и обжаловала законодательные изменения в суде ЕС. В мае 2022 года польский парламент внес изменения в закон о Верховном суде РП, чтобы обеспечить большую независимость судей и разблокировать европейскую помощь для Польши. Однако Еврокомиссия признала эти изменения недостаточными.