Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали план увеличения энергонезависимости блока

Переговорщики от Совета ЕС и Европарламента предварительно согласились с предложением, цель которого - увеличить энергетическую независимость стран блока, в частности от России. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Переговорщики достигли согласия по пакету предложений под названием REPowerEU, цель которого - повысить стратегическую автономность стран ЕС путем диверсификации поставок и дополнительных мер безопасности. Страны-члены смогут добавить этот раздел к своим планам восстановления в рамках программы NextGenerationEU и получать средства из нее на соответствующие мероприятия.

Среди прочего, план предусматривает повышение энергоэффективности зданий, уменьшение выбросов углерода от промышленной деятельности, увеличение доли используемой энергии из возобновляемых источников; улучшение энергетической инфраструктуры для обеспечения поставок необходимых объемов газа, в том числе СПГ, и диверсификации поставок; возможность запрашивать финансирование на такие же меры для нефти для стран-членов, которые имеют исключение из общих правил из-за особой зависимости от сырой нефти и географического расположения; решение трудностей обмена энергией в пределах страны или между странами ЕС; меры для стимулирования сокращения спроса на энергию; уменьшение выбросов парниковых газов от работы транспорта; меры поддержки потребителей, у которых расходы на коммунальные платежи забирают непомерно большую долю дохода.

Так, 60% программы будет финансироваться из Фонда инноваций, остальные - из средств, связанных с разрешениями на выбросы (ETS). Распределять их будут по формуле, учитывающей политику выравнивания региональных диспропорций между странами, зависимость страны-члена от ископаемого топлива и рост стоимости инвестиций.

Договоренность пока предварительная - как основа для успешного утверждения Советом ЕС и Европарламентом.