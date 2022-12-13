Индийские военные сообщили о столкновении на границе с Китаем

На линии фактического контроля между Индией и Китаем на границе штата Аранучал Прадеш произошли столкновения между индийскими и китайскими военными.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Times of India. Столкновения произошли еще на прошлой неделе.

Были ранены шесть индийских военнослужащих, их доставили в больницу в городе Гувахати. С китайской стороны ранения получили более десяти военнослужащих.

Линия фактического контроля является границей де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией. В частности, одно из таких соглашений гласит, что ни одна из сторон не может предпринимать действия по пересмотру линии фактического контроля.