Европарламент инициирует внутреннее расследование из-за коррупционного скандала

Президент Европарламента Роберта Метсола в понедельник объявила об инициировании внутреннего расследования и ряда реформ в связи с коррупционным скандалом, связанным с незаконным лоббизмом Катара.

Об этом она заявила во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

"Безнаказанности не будет никакой. Ответственные узнают, что этот парламент - на стороне закона. И я горжусь нашей ролью и помощью в расследовании. Не будет замалчиваний. Мы начнем внутреннее расследование, чтобы изучить все факты, связанные с парламентом, и установить, как наши системы могут обеспечить еще больший уровень защиты от внешнего воздействия", - отметила Метсола.

Также президент Европарламента заверила, что инициирует реформу институции, связанную с большей ее прозрачностью.

"Больше "бизнеса как обычно" не будет. Мы начнем процесс реформ, чтобы определить, кто имеет доступ к нашим помещениям, как эти организации, общественные объединения и люди финансируются, какие связи с третьими странами они имеют. Мы будем просить о большей прозрачности на встречах с иностранными лицами и теми, кто с ними связан", - пояснила она.

Кроме того, по словам Метсолы, Европарламент должен усилить гарантии безопасности для обличителей уголовных правонарушений.

"Как и вы, я в политике - для того, чтобы бороться с коррупцией. Чтобы поддерживать принципы Европы. Это - испытание наших ценностей и наших систем. И, коллеги, позвольте заверить, что мы это испытание пройдем", - подчеркнула глава Европарламента.

В Брюсселе 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии стало известно, что в рамках расследования были арестованы вице-президент Европарламента Ева Кайли и бывший евродепутат от Италии Пьер-Антонио Панцери. В воскресенье четыре фигуранта дела, включая Кайли и Панцери, были взяты под стражу. Кроме того, активы Кайли были заморожены Грецией.

Также в рамках антикоррупционной операции федеральной прокуратуры состоялся обыск в доме депутата Европейского парламента от Бельгии Марка Тарабелли, который в последние месяцы публично поддерживал Катар.