Власти Беларуси не обсуждают с «Вкусно и точка» выход на рынок республики

Белорусские власти пока не обсуждают с владельцами «Вкусно и точка», которым досталось наследие McDonald’s в РФ, возможность выхода этой российской сети на белорусский рынок

Об этом сообщил владелец сети Александр Говор, передает Интерфакс.

По его словам, компания предложила белорусским властям "условия намного лучше, чем у них были с McDonald's". Говор утверждает, что пока обсуждение вопроса приостановлено.

"Наше предложение остается в силе, мяч на стороне белорусской стороны", - сказал в свою очередь гендиректор Олег Пароев.

За сутки до открытия в Беларуси 25 бывших ресторанов McDonald’s под брендом «Вкусно и точка» что-то пошло не так, и, судя по всему, сделка отказалась под запретом. Позже, Лукашенко заявил, что наследие McDonald’s должно достаться белорусскому бизнесу, который не хуже других умеет разрезать пополам булочки и класть туда колбасу с салатом.

Примечательно, что рынок Казахстана также закрыт для этой сети из-за договоренностей с McDonald's.

"Что касается Казахстана и где находится McDonald's... При подписании документов, которые я подписывал с головной корпорацией, я не имею права там находиться с новым брендом", - пояснил Говор.

Он утверждает, что в компанию поступали обращения от непризнанных республик (например, Абхазии) об открытии ресторанов на их территориях. "Есть вопросы. Мы все для этого делаем - для того, чтобы туда зайти. Но это не так просто. По крайней мере, от нас это сейчас не зависит, это из-за внешней политики", - сказал владелец сети.

По его словам, до 2026 года сеть планирует нарастить количество точек в России более чем до 1 тыс. с нынешних 840.