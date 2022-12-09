В Беларуси для туроператоров установлен минимальный размер «взноса ответственности»

Совмин Беларуси постановлением №839 от 7 декабря 2022 года установил минимальный размер первого взноса в фонд ответственности туроператоров на уровне в 1000 базовых величин.

«Установить первый взнос в фонд ответственности туроператоров в размере не менее 1000 базовых величин», - говорится в документе.

Постановлением также утверждено Положение о порядке и условиях создания и функционирования туристических информационных центров и Положение о порядке создания туристических зон.

В соответствии с Положением на туристические информационные центры (ТИЦ) возложены задачи по:

популяризации внутреннего туризма и международного въездного туризма;

развитию сотрудничества с субъектами туристической индустрии и иными юридическими лицами;

проведению как в Республике Беларусь, так и за ее пределами маркетинговой деятельности, направленной на ознакомление с туристическим потенциалом Республики Беларусь;

реализации программ, стратегий, концепций, планов мероприятий и иных мер по поддержке туристической индустрии, развитию внутреннего туризма и международного въездного туризма;

популяризации белорусской истории, национальной культуры, традиций и достижений белорусского народа.

На территории страны и за ее пределами ТИЦ создаются местными исполнительными и распорядительными органами, иными юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

В перечень видов деятельности, которые могут осуществляться ТИЦ, вошли в том числе:

организация экскурсионного обслуживания;

информационно-консультационные услуги;

бронирование мест проживания в гостиницах и аналогичных средствах размещения, мест для проезда в транспортных средствах;

бронирование и заказ билетов на спортивные, спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные, культурные и иные массовые мероприятия;

прокат инвентаря для спорта и отдыха.

ТИЦ, как правило, располагается в центральной части населенного пункта или в непосредственной близости от наиболее значимых туристических ресурсов, объектов транспортной инфраструктуры.