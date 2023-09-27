Последнее обновление: 27.09.2023 09:39

Россия планирует обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Беларусь

Россия в ближайшее время планирует ввести нулевую ставку НДС для туроператоров, реализующих туры в Беларусь, приравняв такие компании к операторам внутреннего туризма.

"Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Беларусь, а также приравнять компании, организующие поездки в Беларусь, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения", - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

В ведомстве отметили, что одной из основных совместных задач РФ и Беларуси - подготовить кадры в сфере туризма. В настоящий момент приводится к единому стандарту оценка работы российских и белорусских экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также оценка качества гостиничных услуг и требований по финансовой ответственности туроператоров.

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