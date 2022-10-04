Лукашенко ужесточил условия ведения агроэкотуризма

В Беларуси ужесточается регулирование деятельности в сфере агроэкотуризма с целью исключения возможности вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб.

Указом №351 от 5 октября 2022 года "О развитии агроэкотуризма" «уточнены требования к объектам агроэкотуризма по числу жилых комнат для агроэкотуристов (не более десяти), ведению личного подсобного хозяйства и количеству оказываемых в комплексе видов услуг (не менее двух). Перечень услуг дополнен проведением мастер-классов, направленных на ознакомление посетителей с ремеслами и национальными традициями региона», говорится в официальном комментарии.

«Установлена ответственность владельцев агроэкоусадеб за нарушение (в том числе со стороны посетителей) общественного порядка или спокойствия граждан, несоблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранных, противопожарных требований. Введены ограничения по проведению презентаций, юбилеев, банкетов, иных мероприятий в непосредственной близости от соседних жилых домов», - отмечается в комментарии.

Также, документов вводится необходимость получения в райисполкомах разрешения на ведение деятельности в сфере агроэкотуризма. Действующие агроэкоусадьбы должны получить такое разрешение до 1 июля 2023 года.

Кроме того, облисполкомы наделены правом определять перечни населенных пунктов, на территории которых размещение агроэкоусадеб не допускается. Вместе с тем предусмотрена возможность продолжения работы существующих агроэкоусадеб на таких территориях.