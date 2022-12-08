Лукашенко подписал закон об амнистии, сообщает его пресс-служба.

"Законом "Об амнистии в связи с Днем народного единства" определены категории лиц, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких", - говорится в комментарии.

В их число входят несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего; достигшие общеустановленного пенсионного возраста; инвалиды I и II групп; отдельные лица, больные рядом заболеваний; ветераны боевых действий на территории других государств; пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.

С учетом определенного законодательного порядка вопрос о сокращении срока наказания каждому конкретному осужденному будет решаться индивидуально.

Политзаключенных амнистия не коснется.

"При этом действие закона об амнистии не будет распространяться на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным расчетам, в результате амнистии планируется освободить от уголовного наказания около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы 1,6 тыс. Помимо этого, еще около 4 тыс. осужденным срок наказания будет сокращен на год.