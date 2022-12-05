Последнее обновление: 05.12.2022 17:12

Россия снова ударила ракетами по украинским городам

Украинские СМИ сообщают о ракетных ударах и работе систем ПВО в Донецкой, Полтавской и Харьковской областях.

Об обстрелах российскими ракетами сообщили главы Одесской и Николаевской областей.

Журналисты пишут, что укрываются в киевском метро и продолжают работать под землей.

"Поскольку в Киеве, как и по всей Украине, объявлена воздушная тревога, команда Kyiv Independent укрывается в метро. Мы продолжаем работать под землей, чтобы держать вас в курсе продолжающейся российской массированной ракетной атаки на Украину", - пишут журналисты в Twitter.

Помимо ракетных ударов по Донецкой, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областям появляются данные о взрывах и работе систем ПВО в Кировоградской, Черкасской, Запорожской и Киевской областях.

В настоящий момент на всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма, действует воздушная тревога.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал жителей страны не игнорировать сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытия.

, заявил в эфире украинского телемарафона

В свою очередь, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире ТВ заявил, что первая волна запусков российских ракет по территории Украины прошла, однако атак может быть несколько

"Первая волна ракет пошла. Их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской противовоздушной обороны", - сказал он.

Игнат добавил, что ракеты были запущены с Черного моря и кораблей Черноморского флота, а также из Ростовской области.

Далее по теме
Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование