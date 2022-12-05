ЕАБР: Экспорту Беларуси помогает курсовой фактор

Курсовой фактор оказывает поддержку экспорту Беларуси, отмечают эксперты ЕАБР, комментируя данные внешней торговли товарами Беларуси за 10 месяцев 2022 года.

Оборот внешней товарной торговли Беларуси в октябре 2022 г. упал на 3,3% к уровню октября 2021 года. При этом экспорт сократился на 5,5% в денежном выражении, импорт — на 1%.

«Существенную поддержку экспорту продолжает оказывать курсовой фактор», - говорится в комментарии ЕАБР.

Эксперты также указывают на восстановление импорта в страну.

«Стоимостной объем импорта товаров в Беларусь восстанавливается, этот процесс ускорился в последние месяцы. Так, в июле падение импорта составляло 15,4% г/г, в августе — 12,6% г/г, в сентябре — 8,7% г/г, а в октябре — только 1% г/г. Восстановление импорта может быть преимущественно сосредоточено в потребительском сегменте», - допускают эксперты.

Вместе с тем, поставки инвестиционных товаров в Беларусь за 10 месяцев упали почти на 29%.