Внешнеторговый оборот Беларуси товарами за 7 месяцев 2022 года упал на 6,7%

Объем внешней торговли товарами Беларуси в январе-июле 2022 года составил $40,5186 млрд. , снизившись на 6,7% по сравнению с январем-июлем предыдущего года. Экспорт товаров сократился на 3,5% и составил 20,3541 млрд. USD, импорт упал на 9,7% и составил $20,1645 млрд. USD.

Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе-июле 2022 года составило $189,6 млн., в то время как за аналогичный период 2021 года сальдо было отрицательным в размере $1254,6 млн., сообщает Белстат.

В июле профицит внешней торговли товарами сложился в сумме $248,8 млн. против $370 млн. в июне.

Из общего объема экспорта поставки в страны вне СНГ составили $7,1252 млрд., снизившись на 19,5%. Поставки в страны СНГ выросли на 8,2% и составили $13,2289 млрд.

В свою очередь объем импорта из стран СНГ составил $13,2927 млрд., снизившись на 2,7%. Из стран вне СНГ Беларусь сократила импорт на 20,8% до $6,8718 млрд.

Отрицательное сальдо в торговле Беларуси со странами СНГ за январь-июль 2022 года сократилось до $63,8 млн. благодаря положительному сальдо в июле в сумме $397 млн. В январе-июле 2021 года отрицательное сальдо составляло $1,4731 млрд.

В торговле со странами вне СНГ в январе-июле 2022 года сформировалось положительное сальдо в размере $253,4 млн., однако в июле сальдо было отрицательным и составило $148,2 млн. (в январе-июле 2021 года положительное сальдо составляло $182,5 млн.).