Внешняя торговля Беларуси в 2022 году просела на 6,0%

Внешнеторговый оборот Беларуси в 2022 году на фоне западных санкций упал на 6,0% по сравнению с 2021 годом и составил $89,22 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт снизился на 5,4% до $46,7671 млрд, импорт – на 6,6% до $42,4531 млрд. Положительное сальдо внешней торговли составило $4,3139 млрд.

Примечательно, что только за декабрь положительное сальдо сократилось сразу на $280 млн. c $4,5939 млрд. в январе-ноябре 2022 года.

Внешняя торговля товарами в 2022 году снизилась на 5,0% по сравнению с 2021 годом и составила $74,9588 млрд. Импорт товаров снизился на 6,0% и составил $37,393 млрд, экспорт – на 4,0% и составил $37,5656 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $172,4 млн., только за декабрь сократившись сразу на $649,4 млн.

Внешняя торговля услугами в 2022 году снизилась на 10,8% по сравнению с 2021 годом и составила $14,2614 млрд. Экспорт услуг упал на 10,8% и составил $14,2614 млрд, импорт сократился на 10,8% и составил $5,0599 млрд.

Положительное сальдо торговли услугами составило $4,1415 млрд., сократившись по сравнению с 2021 годом на 10,7%.