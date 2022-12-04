ISW прочит рост темпов контрнаступления Украины в начале зимы

С наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов военных операций, констатируют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Авторы ссылаются на сообщения о том, что земля вдоль линии Кременная - Сватово замерзла и украинские силы вскоре смогут улучшить контрнаступательные маневренные действия.

Ранее ISW предполагал, что общий темп операций, вероятно, ускорится в ближайшие недели, поскольку постоянные холода позволяют земле промерзать по всему театру военных действий, особенно на востоке Украины, где операции с обеих сторон увязли в сильной грязи.

Эксперты института полагают, что ни российские, ни украинские военные не приостановят наступательные операции зимой - оптимальное время для войны с участием механизированных подразделений.

Прогноз ISW диссонирует с мнением директора Национальной разведки США Аврил Хейнс. Она сказала, что, по мнению разведки, в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий в Украине.