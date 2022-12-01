Последнее обновление: 01.12.2022 10:07

Белый дом: Зима не остановит войну в Украине

Соединенные Штаты считают высокой вероятность того, что Россия продолжит наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, а ход боевых действий на земле хоть и может замедлиться зимой, но не остановится.

Об этом на брифинге в среду сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Конечно, русские не демонстрируют никаких признаков, что они собираются прекратить или уменьшить свои атаки по гражданской инфраструктуре (в Украине), которые они проводят в течение последних нескольких недель", - отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжать помогать Украине с восстановлением пострадавшей критической инфраструктуры, а также укреплять ее противовоздушную оборону.

Также Кирби сказал, что, по оценке американской стороны, интенсивность боевых действий в Украине в течение зимних месяцев уменьшится, а воздушные операции будут затруднены из-за погодных условий.

"Это не означает, что, по нашему мнению, все просто замрет - мы абсолютно считаем, что военные операции будут продолжаться в зимние месяцы", - добавил он.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование