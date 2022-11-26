Последнее обновление: 26.11.2022 11:08

Разведка Британии: Россия использует для ударов ракеты из ядерного арсенала

Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со стареющих крылатых ракет и обстреливает Украину ракетами без боевой части.

Об этом в разведывательном обзоре в субботу заявило министерство обороны Великобритании.

"На снимках из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT (Х-55), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена на балласт", - говорится в обзоре.

Отмечается, что "такая инертная система все же нанесет определенный ущерб за счет кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, но вряд ли сможет обеспечить надежное влияние на поставленные цели".

Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут работать как приманки и будут отвлекать украинские ПВО, уверены в британской разведке.

"Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет дальнего действия", - добавили в министерстве.

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