Китай планирует вчетверо увеличить количество ядерных боеголовок к 2035 году – Пентагон

Китай наращивает ядерные силы и намерен увеличить количество боеголовок почти в четыре раза ко 2035 года. Об этом сообщает АР со ссылкой на отчет Пентагона.

В новом отчете отмечается, что Китай имеет около 400 ядерных боеголовок, и это число может возрасти до 1500 к 2035 году. США для сравнения имеют 3750 активных ядерных боеголовок.

В прошлом году Пентагон заявил, что количество китайских ядерных боеголовок может возрасти до 700 в течение шести лет и может превысить 1000 к 2030 году.

Растущий арсенал Пекина создает неопределенность для США, поскольку они ориентируются, как сдерживать два ядерных государства, Россию и Китай, заявил Пентагон в своем недавнем обзоре ядерной ситуации.