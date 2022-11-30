Еврокомиссия одобрила стратегию рынка беспилотников

Европейская стратегия по беспилотникам 2.0, принятая Еврокомиссией во вторник, основывается на безопасности рамках ЕС по эксплуатации и установления технических требований к беспилотникам, которые являются самыми современными в мире.

Новая стратегия определяет, как Европа может осуществлять широкомасштабные коммерческие операции с использованием беспилотников, предлагая новые возможности в этом секторе.

"Благодаря всеобъемлющей нормативно-правовой базе ЕС дроны безопасно пролетели сотни тысяч часов в небе Европы, например, для обследования инфраструктуры, мониторинга разливов нефти или отбора проб почвы. Прогрессируют также проекты по использованию дронов для медицинской доставки, транспортировки медицинских образцов между медицинскими службами. Внедрение "U-space" в январе 2023 года - уникальной в мире европейской системы безопасного управления движением беспилотников - заложит основу для увеличения объемов операций", - отметили в Еврокомиссии.

Прежде чем продвигать эти инновационные технологии, Еврокомиссия хочет убедиться, что общество поддерживает беспилотники. Для решения проблем, связанных с шумом, безопасностью и неприкосновенностью частной жизни, стратегия призывает национальные, региональные и местные муниципалитеты обеспечить соответствие услуг, предоставляемых беспилотниками, потребностям граждан.

Стратегия предусматривает, что к 2030 году беспилотники станут частью европейской жизни.

Стратегия также определяет сферы для синергии между гражданскими и оборонными беспилотниками, а также для усиления возможностей противодействия беспилотникам и устойчивости систем.

Еврокомиссия начнет работу над 19 оперативными, техническими и финансовыми флагманскими мероприятиями стратегии, направленными на создание надлежащей регуляторной и коммерческой среды для воздушного пространства и рынка беспилотников завтрашнего дня.